Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия

Мировое сообщество должно избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме глобального потепления, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в опубликованном в четверг интервью ведущим подкаста Full Send.

"Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений", - сказал Трамп.

Бывший президент США заявил, что "Россия и Китай пошли бы на это". "Я обсуждал это с [президентом России Владимиром] Путиным, ему понравилась эта идея", - утверждал Трамп.