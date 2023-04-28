Трамп высмеял Байдена за неловкое поведение на сцене

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял действующего главу американской администрации Джо Байдена за неловкое поведение на сцене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая в четверг на митинге в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, Трамп обратил внимание на выдвижение Байдена на второй срок. "Байден объявил о запуске президентской кампании, выпустив записанное заранее видео", - отметил он. По словам Трампа, он мог бы поступить аналогичным образом вместо того, чтобы выступить лично перед своими сторонниками. "Но вы не были бы от этого в восторге", - обратился он к участникам митинга.

"Как думаете, будет хоть раз такое, что он [Байден] встанет и скажет: "Я баллотируюсь в президенты. Куда мне идти, куда, черт возьми, мне идти? Я хочу уйти", - отметил республиканец, который ранее неоднократно высказывал сомнения относительно умственных способностей Байдена, утверждая, что тот страдает деменцией. Пародируя своего политического оппонента, Трамп отошел от трибуны, разводя руками и делая вид, будто не понимает, куда ему идти.

"Записанное заранее видео, для съемок которого потребовалось, наверное, семь дублей", - заключил Трамп. Он также отметил, что, будучи президентом, в отличие от Байдена не пользовался шпаргалками в публичных выступлениях. В среду телеканал Fox News обратил внимание на то, что Байден на совместной пресс-конференции с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем держал в руках карточку, на которой был заранее записан вопрос, заданный ему журналистом.

Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, ранее не раз оказывался в неловких ситуациях во время публичных выступлений. Так, завершая в апреле прошлого года выступление в Северной Каролине, Байден не сразу смог найти выход со сцены, поэтому сделал несколько шагов в неверном направлении, кроме того, в нескольких выступлениях он протягивал руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Байден нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, которые в США шутливо именуют "байденизмы".

Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, изготавливая в том числе предвыборные видеоролики, представляющие собой "нарезку" из тех или иных "байденизмов", чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности президента продолжать руководить Соединенными Штатами.