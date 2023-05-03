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Атомная подлодка ВМС США зайдет в акваторию Южной Кореи

США Материалы 3 мая 2023 06:51 (UTC +04:00)
Атомная подлодка ВМС США зайдет в акваторию Южной Кореи

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Атомная подводная лодка класса "Огайо" зайдет в акваторию Южной Кореи. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не собираюсь заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания. Это будет модель ПЛАРБ (подводная лодка атомная с баллистическими ракетами - прим. ТАСС) класса "Огайо". Но это все, что я могу сказать", - отметил он.

Представитель Минобороны США ушел от ответа на вопрос о том, будет ли субмарина нести ядерное оружие. "Я не собираюсь вдаваться в подробности о конкретной полезной нагрузке", - добавил он.

26 апреля по итогам саммита в Вашингтоне лидеры Южной Кореи и США Юн Сок Ёль и Джо Байден приняли декларацию, в которой Сеул подтвердил приверженность принципам нераспространения ядерного оружия, а США обещали обмениваться с союзником информацией о стратегическом и ядерном планировании. Кроме того, США объявили о намерении увеличить частоту появления своих стратегических вооружений на юге Корейского полуострова, в том числе направить атомные подводные лодки.

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