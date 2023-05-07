В Техасе при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

Несколько человек погибли в субботу в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре в Аллене (штат Техас). Как сообщил телеканал Fox News, стрелявший мертв, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям канала, стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Один из людей, находившихся в здании, утверждает, что слышал порядка 30 выстрелов. Стрелок был нейтрализован полицейскими. Число погибших пока не известно.

"Девять человек были направлены в местные больницы, - сообщила полиция города в Twitter. - Непосредственной угрозы больше нет".

​Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям, назвав произошедшее "чудовищной трагедией". "