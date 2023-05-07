Йеллен заявила, что возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются

Соединенные Штаты столкнутся с конституционным кризисом в случае, если Конгресс США не сможет согласовать повышение потолка госдолга и президенту страны Джо Байдену придется применять поправку к конституции для разрешения проблемы с долгом в обход законодательной власти. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам не стоит доводить ситуацию до того момента, когда нам придется оценивать, может ли президент решать вопрос госдолга. Это будет конституционный кризис", - сказала она в ответ на вопрос о возможности применения американской администрацией 14-й поправки. Четвертый раздел данной поправки гласит, что правомерность госдолга США никогда не должна ставиться под сомнение. Этот пункт может дать президенту США возможность разрешить проблему с госдолгом в обход Конгресса.

Глава американского Минфина вновь призвала законодателей "сделать свою работу" и повысить потолок госдолга, отметив, что администрация скоро исчерпает свои ресурсы по недопущению дефолта. "Мы применяем чрезвычайные меры уже на протяжении нескольких месяцев и наши возможности делать это подходят к концу <...>. По нашим прогнозам, в начале июня может настать момент, когда мы не сможем платить по счетам, - отметила она. - Нам необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать экономической катастрофы".

По словам Йеллен, у Соединенных Штатов "нет хороших вариантов" для разрешения нынешней ситуации в случае, если Конгресс не пойдет на повышение потолка госдолга.

Госдолг США

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

В январе Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований. Речь идет об отказе от ряда категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе покрывать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.