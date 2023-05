SpaceX вывела на орбиту 15-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вывод 51 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 13:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в 00:09 GMT+4).

Он стал 84-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 15-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в третий раз, примерно через девять минут после старта совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане в 660 км от базы.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 53 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.