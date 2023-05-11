Трамп надеется на честные президентские выборы в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что следующие выборы главы государства в 2024 году будут честными. С таким заявлением он выступил в среду, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, эти выборы будут честными, - продолжил Трамп. - Если эти выборы будут честными, я думаю, что мы одержим на них победу". Республиканец в очередной раз подверг критике применяемую в США практику досрочного голосования по почте, а также вновь выступил с утверждением, что результаты выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы.

Трампу был задан вопрос о том, готов ли он не поднимать тему предполагаемых фальсификаций на выборах 2020 года в ходе своей предвыборной кампании. "Да, если фальсификаций не будет на этих выборах. Если я увижу фальсификации, думаю, я обязан буду говорить об этом", - отметил республиканец.

В ноябре 2020 года в США прошли выборы президента, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов. В условиях пандемии можно было заказать бюллетени по почте, а затем отправить их избирательным комиссиям. По итогам голосования президентом страны был избран демократ Джо Байден. Трамп и другие республиканцы после выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в нескольких штатах, однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом. 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.