Администрация Байдена проведет для сената брифинг по Ирану

Представители администрации президента США Джо Байдена во вторник проведут для сенаторов брифинг, посвященный Ирану. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Politico, ссылаясь на сотрудников Конгресса и ряд чиновников.

По их словам, брифинг состоится на Капитолийском холме 16 мая в 16:00 (00:00 17 мая).

В публикации отмечается, что перед сенатом выступят первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, заместитель министра обороны Колин Каль, замдиректора национальной разведки Морган Мьюир, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон и начальник отдела стратегии, политики и планов объединенного штаба американских вооруженных сил, вице-адмирал Стивен Келер.

Вместо спецпосланника по делам Ирана Роберта Мэлли, на брифинге будет присутствовать его заместитель Абрам Пейли.

Шерман проинформирует сенаторов о ходе переговоров по иранской сделке.

Другие темы, которые, вероятно, будут подняты в ходе брифинга, - общие угрозы Ирана США и их региональным партнерам, а именно Израилю, а также поддержка Тегераном терроризма.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, который несколько месяцев назад попросил провести брифинг по Ирану, утверждал, что угроза со стороны Ирана усилилась при президенте Джо Байдене.

Как заявил помощник республиканца в сенате, брифинг "запоздал".