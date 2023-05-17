Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний

Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью Twitter, считает, что мировую экономику ожидает сложный год и банкротство множества компаний. Об этом бизнесмен заявил во вторник на собрании акционеров Tesla, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впереди трудные 12 месяцев, и Tesla не защищена от глобальной экономической среды", - приводит слова Маска издание MarketWatch. Миллиардер, тем не менее, полагает, что через год макроэкономическую ситуацию "ожидает разворот", и "у долгосрочных инвесторов Tesla все будет хорошо".

Предприниматель опроверг слухи о своем намерении покинуть пост руководителя Tesla, заявив, что "это не так". Он также отметил, что Tesla готовит к выпуску два новых продукта, которые будут "на голову выше всего, что есть на рынке", однако не уточнил, о каких разработках идет речь.