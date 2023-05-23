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Дефолт может обернуться катастрофическими последствиями для ВС - адмирал ВМС США

США Материалы 23 мая 2023 07:42 (UTC +04:00)
Дефолт может обернуться катастрофическими последствиями для ВС - адмирал ВМС США

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Возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американских вооруженных сил. С такой оценкой выступил в понедельник на мероприятии Совета по международным отношениям начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда ранее не были в ситуации, когда отсутствует стабильность и предсказуемость в отношении потолка госдолга. Поэтому прогнозировать что-либо в данном случае крайне сложно", - заявил он, отвечая на вопрос о том, какими последствиями может грозить возможный дефолт для американских военных. "Разумеется, это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране", - продолжил Гилдей.

При этом, по его словам, дефолт может подорвать доверие к США со стороны их союзников и партнеров, а также самих американцев. "Поэтому я считаю, что потенциально это может обернуться для нас катастрофой, и мне непросто говорить об этом", - заключил адмирал.

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