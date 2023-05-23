Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Новый владелец Silicon Valley Bank обвинил HSBC в переманивании сотрудников

США Материалы 23 мая 2023 11:30 (UTC +04:00)
Новый владелец Silicon Valley Bank обвинил HSBC в переманивании сотрудников

Читайте Trend в

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company (FCB&TC), новый владелец обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), выступил с иском в калифорнийском суде против транснационального банка HSBC в размере $1 млрд. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, FCB&TC обвинил банк в переманивании топ-менеджеров и незаконном использовании конфиденциальной информации. Как утверждают истцы, один из бывших руководителей SVB Дэвид Сэбоу, перейдя в HSBC, разработал "схему" по переманиванию более 40 сотрудников банка в Калифорнии. Эти специалисты располагали подробной информацией о клиентах, и Сэбоу пообещал перебежчикам "значительные дивиденды".

"Хищения и неправомерное использование ответчиками конфиденциальной информации, являющейся собственностью и коммерческой тайной, а также недобросовестная конкуренция и другие незаконные действия заслуживают санкций и выплаты существенной компенсации в размере более $1 млрд," - говорится в иске. Банк HSBC от комментариев отказался.

Silicon Valley Bank рухнул в начале марта после того, как потерял десятки миллиардов долларов депозитов от венчурных инвесторов и стартапов. Тогда банковский холдинг FCB&TC купил все вклады и кредиты обанкротившегося SVB, создав Silicon Valley Bridge Bank - "промежуточный банк" для защиты вкладчиков.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости