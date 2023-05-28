Состояние Маска и Безоса превысило средства Минфина США

БАКУ /Trend/ - На фоне угрозы дефолта в США было оценено количество миллиардеров, чье состояние превышает 49,47 миллиарда долларов - это сумма, которой располагает Министерство финансов для выполнения обязательств правительства. Количество таких бизнесменов увеличилось до 25 человек, передает Trend.

Рейтинг был составлен на основе индекса Bloomberg, который отражает состояние самых богатых людей планеты. Однако в этом списке отсутствует основатель агентства Bloomberg, Майкл Блумберг, чье состояние примерно оценивается в 94,5 миллиарда долларов. В первом месте этого рейтинга находится генеральный директор LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton), Бернар Арно, с состоянием в 189 миллиардов долларов. За ним следуют генеральный директор Twitter, Tesla и SpaceX, Илон Маск, с состоянием в 179 миллиардов долларов, а основатель Amazon, Джефф Безос, с состоянием в 139 миллиардов долларов.

Состояние главы Microsoft, Билла Гейтса, оценивается в 125 миллиардов долларов, соучредителя Google, Ларри Пейджа, - в 112 миллиардов долларов, а состояние предпринимателя и наследницы L'Oreal, Франсуазы Бетанкур-Майерс, - в 87,2 миллиарда долларов.