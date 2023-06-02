Сенат Конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга

БАКУ /Trend/ - Сенат Конгресса США полного состава принял законопроект о повышении потолка госдолга, с целью предотвращения дефолта в стране.

Как передает Trend, за инициативу проголосовали 63 члена верхней палаты Конгресса, против - 36. Председатель слушаний объявил, что "законопроект одобрен".

В среду вечером инициатива была принята Палатой представителей полного состава. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. Ранее американский лидер неоднократно призывал законодателей одобрить законопроект.

На прошлой неделе Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.