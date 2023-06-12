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Трамп выступит перед сторонниками после заседания суда

США Материалы 12 июня 2023 01:30 (UTC +04:00)
Трамп выступит перед сторонниками после заседания суда

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БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп выступит перед своими сторонниками 13 июня после заседания суда.

Как передает Trend, об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель Трампа Лиз Харрингтон.

По ее словам, мероприятие состоится в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в 20:15 местного времени.

Отметим, что до выступления перед сторонниками в Майами пройдет заседание суда, связанное с новыми обвинениями против Трампа.

Напомним, что ранее американские власти предъявили обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте по 38 пунктам дела о ненадлежащем хранении секретных документов.

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