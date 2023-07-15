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Решение Байдена подталкивает США к третьей мировой войне - Трамп

США Материалы 15 июля 2023 03:41 (UTC +04:00)
Решение Байдена подталкивает США к третьей мировой войне - Трамп

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Решение президента США Джо Байдена о мобилизации 3 тыс. резервистов ведет страну к третьей мировой войне.

Как передает Trend, об этом написал в своей социальной сети Truth Social экс-президент США Дональд Трамп.

"Решение Байдена мобилизовать резервы доказывает, что его безудержная эскалация ситуации в Украине довела до предела американские вооруженные силы. Джо Байден не может даже подняться по трапу самолета, не споткнувшись. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, - толкать нас все дальше к третьей мировой войне", - написал он.

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