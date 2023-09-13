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Ford, Honda и BMW создают компанию в сфере электросетевых услуг

США Материалы 13 сентября 2023 03:16 (UTC +04:00)
Ford, Honda и BMW создают компанию в сфере электросетевых услуг

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Ford Motor, американское подразделение японской Honda Motor и германская Bayerische Motoren Werke AG создают компанию в сфере электросетевых услуг, связанных с электромобилями, передает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Ford.

Деятельность новой компании ChargeScape направлена на формирование регулируемой системы зарядки, которая соединит электросетевые компании, автопроизводителей и владельцев электромобилей.

Благодаря нововведению автомобилисты США и Канады смогут получать финансовую выгоду при зарядке в оптимальные для электрической сети периоды.

Электросетевые компании, в свою очередь, получат доступ к энергии из аккумуляторов электромобилей, что поможет поддерживать работу сети.

Отмечается, что в будущем к ChargeScape также смогут присоединиться и другие автопроизводители.

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