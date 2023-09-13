Ford, Honda и BMW создают компанию в сфере электросетевых услуг

БАКУ /Trend/ - Ford Motor, американское подразделение японской Honda Motor и германская Bayerische Motoren Werke AG создают компанию в сфере электросетевых услуг, связанных с электромобилями, передает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Ford.

Деятельность новой компании ChargeScape направлена на формирование регулируемой системы зарядки, которая соединит электросетевые компании, автопроизводителей и владельцев электромобилей.

Благодаря нововведению автомобилисты США и Канады смогут получать финансовую выгоду при зарядке в оптимальные для электрической сети периоды.

Электросетевые компании, в свою очередь, получат доступ к энергии из аккумуляторов электромобилей, что поможет поддерживать работу сети.

Отмечается, что в будущем к ChargeScape также смогут присоединиться и другие автопроизводители.