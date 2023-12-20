США расширили список санкций по Ирану

БАКУ /Trend/ - США добавили 4 человек и 10 организаций в список санкций, связанных с Ираном и нераспространением оружия массового поражения

Как передает Trend, об это сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Сообщается, что в список вошли трое граждан Ирана и один гражданин Индонезии.

Кроме того, в список вошли четыре иранские компании, четыре организации, зарегистрированные в Малайзии, а также по одной компании, зарегистрированной в Гонконге и Индонезии.