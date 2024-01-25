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На военные базы США в Ираке и Сирии совершено нападение

США Материалы 25 января 2024 00:16 (UTC +04:00)
На военные базы США в Ираке и Сирии совершено нападение

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило о проведении нападений на три военные базы США в Ираке и Сирии, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения, передает Trend.

Согласно информации, атаки были осуществлены по базам в иракской провинции Анбар, на территории международного аэропорта города Эрбиль и в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что при атаке использовались ракеты и беспилотники.

На данный момент информации о возможных последствиях атак не предоставлено.

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