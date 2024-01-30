Рассматриваются варианты ответа на нападение на войска США в Иордании - Белый дом

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты в связи с ударами на американские войска в Иордании.

Как передает Trend, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как заявил лидер США, мы jответим в соответствие с нашим графиком и в удобное для нас время", - сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования в связи с гибелью трех американских солдат в результате атаки беспилотника на базу в Иордании.