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Рассматриваются варианты ответа на нападение на войска США в Иордании - Белый дом

США Материалы 30 января 2024 04:33 (UTC +04:00)
Рассматриваются варианты ответа на нападение на войска США в Иордании - Белый дом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты в связи с ударами на американские войска в Иордании.

Как передает Trend, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как заявил лидер США, мы jответим в соответствие с нашим графиком и в удобное для нас время", - сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования в связи с гибелью трех американских солдат в результате атаки беспилотника на базу в Иордании.

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