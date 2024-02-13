Маск назвал сумасшествием проект помощи ВСУ

БАКУ /Trend/ - Известный американский бизнесмен Илон Маск счел сумасшествием невозможность будущего президента Соединенных Штатов остановить поддержку Киеву без риска импичмента.

Как сообщает Trend ,так Маск на своей странице в соцсети X прокомментировал попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект на том основании, что он делает доступными $60 млрд помощи Украине до октября 2025 года.

«Это сумасшествие», — написал Маск.

Вэнс заявил, что формулировки законопроекта являются «часовой бомбой» под возможным президентством Дональда Трампа, который много раз говорил, что в случае своего избрания закончит боевые действия на Украине.