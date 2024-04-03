Глава Минфина США посетит Китай

БАКУ /Trend/ - Министр финансов США Джанет Йеллен намерена посетить Китай с 3 по 9 апреля, где планирует встретиться с представителями руководства страны, сообщили в пресс-службе министерства, передает Trend.

Сообщается, что Йеллен посетит Китай для проведения двусторонних встреч и других контактов. Ее визит направлен на развитие сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом средств, создания финансовой стабильности, решения климатических проблем и урегулирования вопросов с долгами развивающихся стран.

Сообщается, что во время своего пребывания в стране Йеллен планирует встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и министром финансов Лань Фоанем. Кроме того, она планирует провести несколько других двусторонних встреч и консультаций с экономическими экспертами и представителями американского бизнес-сообщества.