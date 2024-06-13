США и Украина подписали долгосрочное соглашение по безопасности

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден и Президент Украины Володимир Зеленский подписали соглашение по безопасности.

Как передает Trend, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Согласно информации, соглашение между Вашингтоном и Киевом подписано в рамках саммита «Большой семерки», прошедшего в Италии.

"Стороны рассматривают это соглашение как мост к возможному членству Украины в НАТО", - говорится в документе.

Отмечается, что США намерены оказывать поддержку Украине в связи с военной продукцией, разведывательной информацией, проведением военных учений и развитием военно-промышленного комплекса.