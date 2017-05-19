Поддержка азербайджанских болельщиков – лучшая мотивация - серебряный призер Исламиады

БАКУ /Trend/ - 22-летняя азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова, занявшая второе место на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности, выразила уверенность, что в будущем завоюет еще не одну спортивную награду.

"У меня "серебро" Исламиады. В финальном поединке у меня была сильная соперница, еще ранее я получила травму, из-за которой не смогла бороться в полную силу, и допустила ошибки. Но я не падаю духом, и уверена, что впереди меня ждут еще медали. Вера и поддержка азербайджанских болельщиков – лучшая мотивация", - сказала она.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева)