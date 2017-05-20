Баку-2017: Еще два азербайджанских ушуиста вышли в полуфинал Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Еще два представителя Азербайджана вышли в полуфинал соревнований по ушу в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Азербайджанский ушуист Руслан Пириев, выступающий в категории до 60 кг, одержал победу над представителем Пакистана Абдуллахом Абдуллахи со счетом 2:1.

Другой азербайджанский ушуист Байрам Шеммедов, выступающий также в весовой категории до 60 кг, одержал победу над представителем Иордании Язидом Хасанаини.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.