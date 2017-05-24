Джоджуг Марджанлы подключается к стационарной телефонной сети

БАКУ /Trend/ - Завершены работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, сдача в эксплуатацию телекоммуникационной сети в селе ожидается 28 мая, что будет приурочено к празднуемому в Азербайджане - Дню Республики.

Работы по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы велись согласно поручению министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Ранее специалисты Aztelekom побывали на месте и провели оценку работ. Усиление телекоммуникационной инфраструктуры в селе, как сказал ранее источник, послужит тому, что Джоджуг Марджанлы станет распределительной точкой для дальнейшего расширения телекоммуникационных услуг для других сел.

В селе задействована телефонная станция с первичной номерной емкостью 64 единиц (междугородный код 994 026 38X XX XX), проложена оптическая линия протяженностью около 10 километров из Физулинского района, что позволит оператору наряду с услугами связи и интернета оказывать также и другие мультимедийные услуги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, в рамках работ, которые будут проводиться по восстановлению села, для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и формирования необходимой инфраструктуры, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально будут выделены четыре миллиона манатов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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