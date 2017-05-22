В Бразилии проходят акции протеста с требованием отставки президента

22 мая 2017 04:22 (UTC+04:00)

Несколько сотен человек в ряде городов Бразилии вышли на демонстрации с требованием отставки президента Мишела Темера, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, демонстрации прошли в нескольких городах, в частности в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

В пятницу, 19 мая, протесты затронули более десяти городов страны. Самые масштабные прошли в Рио-да-Жанейро, Сан-Паулу и в столице страны Бразилиа. Так, в Рио-де-Жанейро на улицы вышли более 2 тысяч протестующих.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

В августе прошло года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.

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