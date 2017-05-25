Турция и ЕС могут активизировать сотрудничество

25 мая 2017 19:17 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает в четверг агентство Анадолу.

Встреча прошла за закрытыми дверями и длилась около часа.

Стороны обсудили отношения Турции и ЕС и шаги, которые могут быть предприняты в будущем в этой сфере.

Президент Эрдоган подчеркнул важность реализации соглашения по мигрантам, подписанного Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года.

Кроме того, было указано на важность активизации сотрудничества между Турцией и ЕС, в частности, в борьбе с терроризмом.

После переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также встретился с председателем Европарламента Антонио Таяни.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик и министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

В ходе встречи, которая длилась около 45 минут, стороны обсудили отношения между Турцией и Европарламентом.

Затем президент Эрдоган отправился в новую штаб-квартиру НАТО для участия в заседании глав государств и правительств стран альянса.

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