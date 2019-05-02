В Баку открылся первый кошерный ресторан

2 мая 2019 17:27 (UTC+04:00)

Во вторник в Баку состоялось открытие первого кошерного ресторана под названием «7/40». Открытие началось с разрезания ленточки послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом, передает Trend со ссылкой на Stmegi.com

Раввин ашкеназской общины Шнеур Сегаль прикрепил мезузу на дверь ресторана. Во время торжественного мероприятия раввин Сегаль выдал ресторану сертификат кошерности.

В церемонии открытия ресторана также принимали участие глава Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Миралашвили, главный раввин России Берл Лазар и другие важные гости.

Открытие кошерного ресторана является символом и примером процветания еврейской общины республики Азербайджан. А также символом и примером тесной дружеской связи между еврейским и азербайджанским народами.

Ресторан расположен на улице Самеда Вургуна, в Насиминском районе Баку. Недалеко от него находится синагога ХАБАД, а в нескольких сотнях метров - синагога грузинских евреев.

В ресторане, рассчитанном на 100 посадочных мест, потребителям предоставляется широкий ассортимент блюд азербайджанской и ближневосточной израильской кухни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия закупает все больше электроэнергии
Энергетика 17:58
Мануэль Исаков и Эльчин Иманов – премьера "Наш Кавказ" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:55
3% потребляемого Грузией газа поступает из России
Финансы 16:56
ЕБРР представил рекомендации по диверсификации экономики Азербайджана
Бизнес 15:51
Азербайджан предпринимает важные шаги для достижения Целей устойчивого развития - замминистра
Бизнес 13:16
Азербайджан не возобновил прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск из-за ремонта
Азербайджан 12:51
Лента новостей
Грузия закупает все больше электроэнергии
Энергетика 17:58
Нефть марки Brent подешевела до 71,28 доллара за баррель
В мире 17:57
Мануэль Исаков и Эльчин Иманов – премьера "Наш Кавказ" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:55
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 17:51
Нежная рука закона в Баку по-французски (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 17:49
«Лаборатория Касперского» изучила взаимосвязь бытовых и цифровых привычек
ИКТ 17:46
В Ливии собралась первая сессия парламента
В мире 17:46
Президент Ильхам Алиев поздравил нового императора Японии
Политика 17:43
В Малайзии обезьяны напали на пожарную машину
В мире 17:30