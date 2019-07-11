Посол Азербайджана в КР награждён орденом «За службу Отечеству»

11 июля 2019 13:15 (UTC+04:00)

Посол Азербайджана в КР награждён орденом «За службу Отечеству», передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в КР, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Его превосходительства господина Ильхама Алиева от 9 июля 2019 года за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджанской Республики Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Оруджев Гидаят Худуш оглы награждён орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

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