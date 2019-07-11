Посол Азербайджана в КР награждён орденом «За службу Отечеству», передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в КР, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Его превосходительства господина Ильхама Алиева от 9 июля 2019 года за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджанской Республики Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Оруджев Гидаят Худуш оглы награждён орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.