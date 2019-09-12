Посольство: Проект по установке памятника генерал-адъютанту Гусейн хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге не нуждается в дополнительной финансовой поддержке

БАКУ/Trend/- Проект по установке памятника генерал-адъютанту Гусейн хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге не нуждается в дополнительной финансовой поддержке.

Об этом сказали в четверг Trend в посольстве Азербайджана в России.

«В последние дни в социальных сетях муссируется тема обеспокоенности общественности, связанной с приостановкой финансирования работ по установке памятника известному азербайджанцу, генерал-адъютанту Гусейн хану Нахичеванскому в городе Санкт-Петербурге.

В связи с этим, Посольство официально сообщает, что вышеуказанный проект не нуждается ни в какой дополнительной финансовой поддержке. Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым выделены все необходимые средства для полной реализации столь значимой для каждого из нас идеи»,- сказали в посольстве.

Как отметили в посольстве, в начале работ по выбору композиции несколькими авторами были представлены различные эскизы.

«После долгого и тщательного изучения данных эскизов выбор был сделан в пользу молодых и талантливых скульптура Михаила Попова и архитектора Евгения Черепахина. Также следует подчеркнуть, что используя опыт работы в Министерстве культуры Полад Бюльбюль оглы внёс несколько корректировок и дополнений к данному эскизу, благодаря которым была окончательно завершена работа по творческой части композиции монумента.

Параллельно с выбором и утверждением композиции Посол Полад Бюльбюль оглы вместе с Генеральным консулом Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым провели ряд встреч с тогдашним губернатором и руководством Санкт-Петербурга, а также и с представителями азербайджанской диаспоры, выдвинувшими идею создания монумента. Более того, при обнаружении в 2016 году надгробной плиты сына Гусейн хана Нахичеванского именно Поладом Бюльбюль оглы была выдвинута идея конструирования данной плиты в постамент памятника.

На сегодняшний день скульптурная композиция, а также архитектурный проект полностью завершены и сделанная часть работы оплачена.

Для проведения дальнейших работ по проекту были перечислены необходимые средства»,- сказали в дипредставительстве.

В посольстве отметили, что принимая во внимание необходимость подотчётности расходования государственных средств, а также не исключая возможности их нецеленаправленного использования, были запрошены соответствующие документы, подтверждающие проведённые расходы.

«Необходимые документы не были предоставлены, в связи с чем дальнейшее финансирование было приостановлено. Также считаем важным отметить, что на выделенном администрацией Санкт-Петербурга участке для установки памятника возникли ряд серьёзных проблем, связанных с подземными инженерно-техническими коммуникациями. В настоящее время планируется встреча Посла с новоизбранным губернатором Санкт-Петербурга для решения возникших вопросов.

Как известно, в 2020 году Азербайджан будет представлен как страна-гость на Петербургском Культурном Форуме, что является весьма значимым событием в культурной жизни наших народов. В рамках данного события, по согласованию с Министерством культуры Азербайджана, планируется торжественное открытие памятника Гусейн хану Нахичеванскому, как одного из основных мероприятий Форума.

Призываем общественность не поддаваться дезинформации и сообщениям провокационного характера, распространяемых желающими заработать «дивиденды» ура-патриотами.

Посольство делает всё от него зависящее и необходимое для увековечения памяти героических страниц истории азербайджанского народа»,- сказали в посольстве.

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