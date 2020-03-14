В Азербайджане госструктуры в праздничные дни будут работать в обычном режиме
БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятиями, проводимыми правительством Азербайджана по профилактике распространения болезни коронавируса (КОВИД-19), ряд государственных структур в праздничные дни Новруз будут работать в обычном режиме, передает Trend.
Со списком данных структур можно ознакомится здесь.
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