У нас в арсенале достаточно бронетехники - минобороны Азербайджана

Высказывания представителя министерства обороны Армении о якобы потере Азербайджанской армией в ходе боевых действий большого количества бронированной и автомобильной техники свидетельствуют о том, что он совершенно не владеет информацией об оперативной обстановке.

Как передает Trend, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Информация не имеет ничего общего с реальностью и является дезинформацией, призванной успокоить напуганное армянское общество.

Достаточно посмотреть видео, предоставленные Министерством обороны Азербайджана, чтобы определить, у какой стороны сколько военной техники уничтожено и сколько осталось.

У нашей армии достаточно бронетехники для нанесения ударов по противнику, и они применяются по решению командования с учетом местности, оперативной обстановки, различных тактических приемов и методов", - говорится в заявлении.