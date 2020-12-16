Омбудсмен встретилась с вернувшимися в Азербайджан военнопленными (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с вернувшимися в Азербайджан военнопленными и удерживаемыми лицами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Вопрос, связанный с азербайджанскими солдатами, взятыми в плен Вооруженными силами Армении, с первого дня находился в центре внимания омбудсмена Азербайджана, в связи с чем были направлены обращения в соответствующие международные структуры.

В обращениях были указаны факты бесчеловечного обращения армянской стороны с азербайджанскими военнопленными и удерживаемыми лицами, содержалось требование провести соответствующее расследование международными организациями, положить конец беззаконию в отношении азербайджанских военнопленных, вернуть военнопленных и удерживаемых лиц азербайджанской стороне в соответствии с требованиями норм международного права.

Велось тесное сотрудничество и с Государственной комиссией по вопросам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан, был осуществлен обмен информацией.

Также на встрече, проведенной по инициативе омбудсмена посредством видеоконференции с главой азербайджанского представительства МККК, было обеспечено участие родителей азербайджанских военнослужащих, находившихся в плену, предоставлена возможность для их обращений.

Напомним, что 14 декабря 2020 года были освобождены и доставлены в Баку удерживаемые с 2014 года в заложниках Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также 12 азербайджанских военнослужащих, попавших в плен в ходе Отечественной войны.

15 декабря 2020 года Сабина Алиева встретилась с этими лицами в учреждении, где они проходили обследование и лечение, поинтересовалась их здоровьем, ситуацией по обеспечению их прав, получила информацию об обращении с ними во время нахождения в плену. Вышеуказанные лица выразили благодарность омбудсмену за постоянное внимание и работу, проведенную ею за это время.

На встрече с руководством учреждения омбудсмен Сабина Алиева так же поинтересовалась состоянием здоровья возвращенных в Азербайджан лиц, оказываемой им реабилитационной и другой помощью.

Отметим, что Армения серьезно нарушила нормы международного права, в частности требования Женевской конвенции, по отношению к азербайджанским удерживаемым лицам, а также раненым и военнопленным.

(Текст: Кямаля Сеидова)