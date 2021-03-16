В Азербайджане упрощена процедура предоставления разрешения в связи с выездом детей за рубеж

БАКУ /Trend/ - Процедура получения разрешения в связи с выездом детей за рубеж упрощена.

Об этом на онлайн-брифинге в министерстве юстиции сказал сотрудник Главного регистрационного и нотариального управления министерства Заур Гасанов, передает во вторник Trend.

"Предоставление такого разрешения может быть осуществлено посредством приложения "мобильный нотариат". С его помощью гражданин может подать заявление о согласии на выезд из страны несовершеннолетнего лица", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)