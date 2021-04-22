Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы

Азербайджан 22 апреля 2021 22:06 (UTC+04:00)
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы в Варшаве (Польша).

Как сообщает в четверг Trend, выход на ковер азербайджанской спортсменки, которая подключилась к соревнованиям в весовой категории 50 кг после полуторагодичного перерыва, оказался триумфальным. В рамках 1/4 финала Мария Стадник не дала никаких шансов представительнице России и вышла в полуфинал. На пути к финалу соперницей нашего борца была украинская спортсменка. Одолев ее, Мария Стадник вышла в финал чемпионата Европы.

В схватке за золотую медаль 22 апреля наша спортсменка победила представительницу Болгарии Миглену Селишку и завоевала титул восьмикратной чемпионки Европы.

Отметим, что в рамках чемпионата Европы азербайджанские борцы вольного стиля Туран Байрамов (70 кг) завоевал серебряную медаль, Афган Хашалов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) – бронзовые медали.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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