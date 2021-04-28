Журналисты побывали в Азыхской пещере в Ходжавендском районе (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Группа представителей местных СМИ при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана посетила освобожденное село Азых Ходжавендского района и Азыхскую пещеру.

Как сообщает в среду Trend, во время беседы с журналистами начальник Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев отметил, что Азыхская пещера считается первым местом проживания древнего человека в Азербайджане.

«Это подтверждает найденная в 1968 году в пещере нижняя челюсть женщины, которая предположительно жила за 350 000–400 000 лет до нашей эры. В ходе археологических раскопок в пещере также были обнаружены исторические образцы эпохи палеолита, энеолита и бронзового века. Исследования были начаты Мамедали Гусейновым в 1960 году. К сожалению, после 1993 года армяне проводили незаконные археологические раскопки, и обнаруженные здесь археологические образцы были вывезены за границу. Об этих образцах информации нет, они утеряны. Здесь были найдены орудия эпохи раннего бронзового века. Помимо этого, Азыхская пещера является одним из шести палеонтологических памятников Азербайджана», – добавил Фирудин Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)