В рамках Гран-при Азербайджана стартовал спринт в классе Формулы-2 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает в субботу Trend, в 11:25 по местному времени пятого июня стартовал спринт в классе Формулы-2.

Соревнование завершится в 12:15. Затем начнется третий свободный заезд для гонщиков в классе Формулы-1.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)