Азербайджанцы России обратились к Генеральному прокурору Игорю Краснову (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:56)

БАКУ /Trend/ - Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» и председатель правления региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Архангельской области» Тарлан Гасымов обратились к Генеральному прокурору России Игорю Краснову, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В обращении было указано, что во время трагического инцидента 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области гражданин Векил Абдуллаев был убит сотрудником Государственной дорожной полиции (ГДП) Александром Гусевым. Было отмечено, что не исключается совершение преступления непреднамеренно и по неосторожности.

Было сказано, что на видео, размещенном в социальных сетях и СМИ, видно, что сотрудник ГДП выстрелил в Векиля Абдуллаева, который не представлял угрозы, хотя в этой ситуации не было необходимости в применении огнестрельного оружия: «Понятно, что Гусев поступил непрофессионально и безответственно. Его неосторожные действия привели к гибели 19-летнего Векиля Абдуллаева».

Было подчеркнуто, что в настоящее время в СМИ и социальных сетях ведутся широкие обсуждения и некоторые люди делают безответственные заявления, в частности, мнение сотрудницы телеканала Russian Today, члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной о том, что она поощряет действия совершившего убийство сотрудника ГДП, вызвало споры, которые могут привести к обострению ситуации в стране.

Отметив, что провокационное заявление Бутиной может помешать всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, наши соотечественники призвали Игоря Краснова принять соответствующие меры в отношении Марии Бутиной и взять под личный контроль следствие по уголовному делу в связи с убийством гражданина Векиля Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)