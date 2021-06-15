Сотрудничество между АЗЕРТАДЖ и Анатолийским агентством переходит на новую плоскость

БАКУ /Trend/ - 15 июня генеральный директор ведущего Анатолийского агентства братской Турции Сердар Карагез посетил АЗЕРТАДЖ.

Сначала Сердар Карагез и председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов посетили уголок, посвященный корреспонденту агентства Магерраму Ибрагимову и оператору АзТв Сираджу Абышову, погибших в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре, почтили память журналистов-шехидов.

На встрече руководителей агентств состоялось обсуждение вопросов укрепления партнерских связей между АЗЕРТАДЖ и Анатолийским агентством. Было отмечено, что две братские страны – Азербайджан и Турция в настоящее время выбрали путь углубления сотрудничества во всех сферах. В соответствии с этим, сотрудничество между агентствами двух стран также переходит на новую плоскость. Расширение многолетних отношений между АЗЕРТАДЖ и Анатолийским агентством позволит более весомо отвечать вместе на современные вызовы.

«Сегодня – исторический день. 15 Июня отмечается в Азербайджане как День Спасения. В то же время, в Шуше состоялась историческая встреча президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписана совместная Декларация о союзничестве между двумя странами. Это вновь свидетельствует о братских, дружественных отношениях, стратегическом партнерстве наших стран, являющихся примером для всего мира. Анатолийское агентство всегда поддерживало АЗЕРТАДЖ. Во время 44-дневной Отечественной войны Анатолийское агентство доводило до мира справедливый голос Азербайджана, находилось рядом с нами в информационной войне. Мы гордимся братскими и дружественными отношениями с Анатолийским агентством, утвердившем себя в мире в качестве глобального информационного источника»,- сказал Аслан Асланов.

Подчеркнув, что Азербайджан является для них очень важной братской страной, генеральный директор Сердар Карагез сказал: «Сотрудничество ведущих новостных агентств наших стран во имя одинаковых целей может принести большой успех обеим сторонам. Цель Анатолийского агентства заключается в достижении лидерства в мире, как производителя информации. Занимаемое нами географическое пространство, возможности, которыми мы обладаем, дают основание говорить это. Мы должны объединить усилия как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях. В справедливой войне Азербайджана Анатолийское агентство, телеканал ТРТ первыми доводили до всего мира все новости. Весть о Победе также первой разнеслась по всей Турции посредством Анатолийского агентства. Мы продолжим деятельность в этом направлении. Уверен, что достигнем еще больших успехов после углубления нашего сотрудничества».

На встрече было уделено внимание и вопросам обмена опытом между двумя агентствами. Было достигнуто соглашение о проведении тренингов сотрудников АЗЕРТАДЖ в Новостной Академии Анатолийского агентства, а также проведении в Баку мастер-классов c участием опытных специалистов агентства. Также был проведен обмен мнениями о деятельности Объединения тюркоязычных новостных агентств.