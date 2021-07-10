ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" оформил трансфер нападающего португальской "Витории Гимарайнш" Абдул-Азиза Якубу.

Как сообщает в субботу Trend, "агдамцы" заплатили за переход 22-летнего ганского форварда 1,5 миллиона манатов. С легионером подписан контракт на четыре года.

Отметим, что Якубу на правах аренды провел последний сезон в португальском "Эшторил-Прая". В 34 играх ганец отличился 15 раз, и это внесло весомый вклад в выход команды в высший дивизион Португалии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)