ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" оформил трансфер нападающего португальской "Витории Гимарайнш" Абдул-Азиза Якубу.
Как сообщает в субботу Trend, "агдамцы" заплатили за переход 22-летнего ганского форварда 1,5 миллиона манатов. С легионером подписан контракт на четыре года.
Отметим, что Якубу на правах аренды провел последний сезон в португальском "Эшторил-Прая". В 34 играх ганец отличился 15 раз, и это внесло весомый вклад в выход команды в высший дивизион Португалии.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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