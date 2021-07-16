Успех прикаспийских стран – в кооперации (ВИДЕО)

Азербайджан 16 июля 2021 19:33 (UTC+04:00)
Успех прикаспийских стран – в кооперации (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Привлечение инвестиций в туристический кластер всех пяти прикаспийских государств даст многократный синергетический эффект в отличие от инвестиций в отдельные государства.

Вопросы туризма как одного из эффективных экономических направлений развития Каспия обсудили эксперты в ходе третьего онлайн-круглого стола, приуроченного ко II Каспийскому экономическому форуму и организованного мультимедийным пресс-центром «Sputnik Азербайджан» совместно с политологическим Центром «Север-Юг», информационным агентством «Тренд» и аналитической экспертной сетью «Baku Network». В обсуждении, которое состоялось на площадке «Sputnik Азербайджан», приняли участие специалисты в сфере туризма из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России.

Как отметила модератор круглого стола Гюльнара Мамедзаде, заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра «Baku Network», интерес к туризму на Каспии в пост-пандемийную эпоху приобретает новые масштабы и важным является эффективно использовать потенциал всех пяти государств этого уникального региона.

- Одним из перспективных видов туризма на Каспии является морской круизный туризм. В апреле 2022 года в Астрахани будет сдан в эксплуатацию круизный лайнер «Петр Великий», что поспособствует появлению и новых маршрутов. В этой связи необходимо ставить вопрос о возобновлении практики межстрановых круизов, которые позволят посещать сразу несколько стран региона как внутренним, так и иностранным туристам, - отметила Г. Мамедзаде.

О росте спроса на каспийские маршруты со стороны европейских туристов рассказала директор туристического агентства «Sky Travel» Алена Панасенко из Белоруссии. Она обратила внимание участников на то, что в условиях пандемии вырос запрос на новые маршруты:

- Пандемия внесла свои коррективы и в туристическую отрасль. В частности, набирает новые обороты популярность Каспийского региона. Особенный интерес среди иностранцев вызывает возможность посетить за одну поездку сразу несколько очень разных стран. Люди хотят получить больше впечатлений, больше эмоций, и Каспий дает хорошие возможности для этого, нужно лишь вместе развивать эти направления, - рассказала участникам круглого стола эксперт из Белоруссии.

В этом же русле дискуссию продолжил азербайджанский эксперт, председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди. Он заметил, что серьезный туристический потенциал Каспия всегда учитывался, но на некоторое время он был, и закономерно, что сегодня интерес к этому направлению вернулся.

- Если говорить об уже действовавших видах туризма, то в советское время действовал интересный маршрут море-река: из Астрахани лайнер прибывал в Баку, забирал туристов, затем возвращался в Астрахань и отправлялся по Волге до Москвы. Это было увлекательнейшее путешествие, и я вижу смысл в том, чтобы подумать над развитием подобных маршрутов. Также необходимо обратить внимание на новые виды туризма, которые только обозначаются на Каспии, в первую очередь, я говорю об экологическом (дайвинг) и парусном туризме. В Бакинской бухте уже действует яхтклуб, но за пределы нашей бухты – в открытое море и тем более к берегам других стран – он пока не выходит, хотя это было бы тоже очень интересное направление, - поделился опытом Азербайджана бакинский эксперт.

Взгляд на развитие туристического потенциала Каспийского региона из Казахстана представил исполнительный директор Гражданского Альянса Казахстана Алибек Тажибаев. Он разделил экономический эффект от совместного развития туризма на Каспии на два направления: внутри действующих интеграционных объединений, в первую очередь, речь идет о сотрудничестве между Россией и Казахстаном, и между странами самого Каспийского бассейна.

- Коллеги в своих выступлениях уже отмечали пример развития казахстанского портового города Актау, который буквально за десять лет улучшил туристическую инфраструктуру и готов принимать потоки туристов из разных стран мира. Согласно государственной программе развития туризма на 2019-2025 годы, планируется расширить город еще в два раза. Вложение таких средств в развитие Актау говорит о том, что руководство Казахстана видит в этом регионе большой потенциал. Со своей стороны, я всегда готов подключить возможности Гражданского альянса Казахстана, в который входит большое количество НПО самых разных направлений, для развития совместных идей в регионе, - подчеркнул спикер из Казахстана.

Еще один белорусский эксперт, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый, обратил внимание участников дискуссии на важность именно совместных действий по развитию туристической сферы на Каспии.

- В двадцатилетней перспективе Каспий может стать одной из серьезнейших, мирового уровня площадок для посещения и отдыха, так как пятерка прикаспийских стран представляет собой кластер. На сегодняшний день в регионе отсутствует соответствующая инфраструктура, но за 15-20 лет совместными усилиями это препятствие будет преодолено. Нужно понимать, что привлечение инвестиций в туристический кластер одного государства многократно ниже синергетического эффекта всех пяти прикаспийских государств. Единственная самодостаточная страна на Каспии – это Россия, она единственная способна сама наполнять свой рынок и удовлетворять все его потребности. Остальные страны зависят от внешнего притока туристов, кроме того от страны к стране отличается развитость инфраструктуры, именно поэтому регион нужно развивать как кластер. Необходимо двигаться к единому пониманию института развития региона, к диалогу в сфере инвестиционной политики, чтобы не конкурировать, а создавать общий рынок и всем от этого выигрывать, - высказал мнение со стороны белорусский специалист.

Эксперты согласились с белорусским коллегой и, кроме того, сошлись во мнении, что к процессам развития туризма на Каспии необходимо активно подключать не только страны каспийской пятерки, но и другие страны, например, Грузию и Турцию, которые можно включать в кольцо туристических маршрутов.

Следующая экспертная встреча, приуроченная ко II Каспийскому экономическому форуму состоится 23 июля также на площадке «Sputnik Азербайджан».

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