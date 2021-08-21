Пакистанский бизнес заинтересован в инвестировании промышленных зон в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Пакистанские бизнесмены заинтересованы во вложении инвестиций в промышленные зоны Азербайджана.

Об этом, как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, сказал посол Пакистана в Баку Билал Хайи во время посещения Пираллахинского промышленного парка.

По его словам, Азербайджан является дружественной и братской страной для Пакистана, и двусторонние экономические связи должны развиваться.

"Пакистанские бизнесмены заинтересованы во вложении инвестиций в промышленные зоны, созданные в Азербайджане", - сказал дипломат.

Директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Эльшад Нуриев проинформировал посла о действующих в Азербайджане промышленных парках и созданных благоприятных условиях для предпринимателей.

Он также отметил, что в настоящее время в промпарке в качестве резидентов зарегистрированы четыре предприятия, два из которых уже работают. Инвестиции резидентов, по словам Нуриева, составили 36,6 миллиона манатов, что позволило создать дополнительно 120 рабочих мест.

"Резиденты планируют инвестировать еще 12 миллионов манатов в новые проекты промпарка", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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