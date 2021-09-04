В Азербайджане введено ограничение на посещение музеев и галерей без COVID-паспорта - министерство

БАКУ /Trend/ - Решением Кабмина Азербайджана с 1 сентября услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров могут пользоваться лица, имеющие COVID-паспорт.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе минкультуры, решением министра культуры Азербайджана Анара Керимова для уменьшения распространения коронавируса данное правило отнесено и к музеям и галереям, находящимся в подчинении ведомства.

Вход разрешен и лицам, привитым одной дозой вакцины.

(Автор: Вугар Иманов)