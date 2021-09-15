В МВД Азербайджана прокомментировали задержание двух иранских водителей на дороге Горус – Гафан

БАКУ /Trend/ - В МВД Азербайджана прокомментировали распространенную в армянских СМИ информацию о задержании двух водителей грузовиков, следующих из Ирана, на участке дороги Горус – Гафан, проходящем по территории Азербайджана.

Как сообщил в среду Trend начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, задержанные водители въехали на территорию Азербайджана незаконным путем: «Автомобили, въехавшие из Армении в Азербайджан незаконным путем, были остановлены и задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджана», – добавил Эхсан Захидов.

Отметим, что трасса Горус – Гафан соединяет Армению с Ираном. Небольшой участок этой трассы проходит по территории Азербайджана в районе села Эйвазлы Губадлинского района.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)