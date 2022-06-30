Азербайджан имеет большие возможности для увеличения поставок энергоресурсов в Европу - экс-президент Грузии

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть очень большие возможности для увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

Об этом сказал Trend экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Основным энергетическим партнером Грузии является именно Азербайджан. Существует огромный потенциал для увеличения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Однако для осуществления этой цели необходимо сотрудничество стран региона Каспия, Черного моря и Северного Средиземноморья", - сказал Маргвелашвили.

Экс-президент считает, что поставки в Европу можно будет сбалансировать через Трансадриатический газопровод (TAP).

По его словам, партнеры с восточного побережья Каспия в настоящее время выражают готовность включиться в то, что Азербайджан, Грузия и Турция уже создали.

Маргвелашвили отметил, что исключительную роль в сотрудничестве Азербайджана и Грузии также играет проект восстановления Великого шелкового пути, инициаторами которого стали лидеры Гейдар Алиев, Эдуард Шеварднадзе и Сулейман Демирель.

"Этот проект стал обуславливающим для Южного Кавказа. Это то партнерство, которое не только приносит стабильность в регион, но и открывает новые возможности для наших стран", - сказал экс-президент.

Twitter: @mariiiakhm