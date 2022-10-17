Ужас от увиденного после обстрела Гянджи два года назад все еще с нами – посол Украины

ГЯНДЖА /Trend/ - Ужас от увиденного после обстрела Гянджи со стороны ВС Армении в ходе 44-дневной войны все еще не покидает нас.

Как передает Trend, об этом, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Гяндже, сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

“Невозможно обозначить срок давности террористическим актам. Террористический акт одинаков всегда, несмотря на то, как и когда он был совершен. Также и эмоции, которые это вызывает у человека. Мы приезжали в город Гянджа два года назад, на следующий день после обстрела, и тут все еще чувствовался запах пороха. Спустя два года запаха не осталось, однако те же эмоции ужаса все еще с нами. И когда сегодня, например, мы видим тут игрушки детей, которых уже нет в живых, эти эмоции только нарастают”, - сказал он.

Каневский отметил, что сегодня Украина, как никогда, понимает, что чувствовал Азербайджан два года назад.

“Пока человек ощущает боль, он жив, а когда ты ощущаешь боль другого человека, ты являешься человеком. Два года назад я от имени украинцев передавал соболезнования в связи с погибшими в Азербайджане. Сегодня, когда украинские мирные города находятся под обстрелом, азербайджанцы точно так же выражают свою поддержку. Мы это очень ценим”, - добавил он.

Посол также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную и моральную поддержку украинским гражданам.