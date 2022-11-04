PASHA Hayat принимает участие в международном WebSummit 2022 (ФОТО)

PASHA Life, ведущая компания страны по страхованию жизни, которая в последние годы продолжила свое развитие по основному стратегическому направлению - Цифровизация, принимает участие в международном веб-саммите, который проходит в Лиссабоне 1-4 ноября 2022 года.

Так, сотрудники PASHA Life, всегда отличающейся своими инновационными решениями, будут представлять компанию на крупнейшем в мире ИТ-саммите и обмениваться идеями о новом опыте, знаниях и инновациях в области технологий. Это, в свою очередь, создаст основу для внедрения и использования в нашей стране последних инновационных решений в сфере страхования.

К сведению, упомянутый саммит является одним из крупнейших в мире технологических мероприятий, проводимый в Лиссабоне ежегодно с 2009 года. В настоящее время эта конференция стала «крупнейшим и наиболее важным рынком технологий в Европе», и ожидается, что в этом году мероприятие привлечет 70000 участников, в том числе более 2000 стартапов, и другие гигантские ИТ-компании.

Отметим, что ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительное страхование» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.