Провокационные действия Ирана и ее союз с Арменией дестабилизируют Южный Кавказ - американское издание

БАКУ /Trend/ - Иран, вмешиваясь в отношения между Азербайджаном и Арменией, подливает масла в огонь, оказывая политическую и военную поддержку Еревану.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy.

Автор статьи напоминает, что Иран совсем недавно открыл консульство в Армении и, кроме того, провел военные учения вблизи границы с Азербайджаном. Журнал цитирует иранского генерала Мохаммада Пакпура, который заявил, что “учения были разработаны для того, чтобы направить послание “мира и дружбы” странам региона, продемонстрировав при этом способность “решительно реагировать на любую угрозу”.

Как говорится в статье, не оставаясь в стороне, США прокомментировали эти действия. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон, считая, что “Иран представляет угрозу для региона”, будет продолжать “противостоять дестабилизирующему влиянию, которое Иран оказывает в своем регионе и, возможно, за его пределами”.

Автор отметил, что Армения является неудачным партнером для Ирана по разным показателям, однако после сентябрьских столкновений на границе с Азербайджаном “Ереван ищет поддержку везде, где может ее найти”.

Несмотря на членство Еревана в военном блоке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия до сих пор отвергала призывы Армении вмешаться. Иран, тем временем, как видно, более чем стремится вклиниться и "открыть еще один фронт против Азербайджана, а также Турции", которая является союзником Азербайджана и которой “Иран долгое время не доверял и рассматривал как потенциального соперника в регионе”, говорится в статье.