Мировое сообщество должно быть проинформировано о последствиях армянской оккупации в Карабахе - Фонд глобального наследия

АГДАМ /Trend/ - Мировое сообщество должно быть проинформировано о последствиях армянской оккупации в Карабахе.

Об этом сказала Trend в среду эксперт Фонда глобального наследия (Global Heritage Fund) Татьяна Крупай в ходе визита в Агдам.

"Международным группам необходимо активизировать работу в Карабахе. Я считаю, что мир должен увидеть последствия армянской оккупации", - подчеркнула она.

Отметим, что на протяжении шести лет Татьяна Крупай также является соруководителем международной группы «В поисках Солнца», которая является общественной инициативой в Азербайджане по изучению ущерба наследию Азербайджана в результате армянской оккупации.

По ее мнению, международным представителям необходимо приезжать в Карабах для изучения и документирования последствий армянской оккупации.

Отметим, что Фонд глобального наследия - это некоммерческая организация, работающая на международном уровне с 2002 года. Фонд сотрудничает с более чем 100 государственными и частными организациями в 19 странах.