Посол Азербайджана в Швейцарии поздравил сборную Азербайджана с победой на Кубке мира по снежному поло (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поздравил сборную Азербайджана с блестящей победой на 38-м Кубке мира по снежному поло, проходившем в швейцарском городе Санкт-Мориц, сообщает Trend.

"Был счастлив быть вместе с командой "Азербайджан - Страна Огня", которая стала победителем Кубка мира по снежному поло в Санкт-Морице в 2023 году! С такой же победой в 2022 году наша команда мечты стала двукратным чемпионом! Мои искренние поздравления Федерации конного спорта Азербайджана, благодаря которой произошло это чудо", - написал он в своем Твиттере.

Напомним, что на Кубке мира, стартовавшем 27 января, Азербайджан представляет команда "Land of Fire" Федерации конного спорта Азербайджана. В первом туре соревнований наша команда вышла в полуфинал и посвятила свою победу памяти старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего при предотвращении террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.

В рамках конкурса, который продолжался до 29 января, многочисленным зрителям, посетившим азербайджанский павильон, была предоставлена информация об истории, культуре Азербайджана, богатых туристических возможностях.

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